Подробности жестокого избиения учителя физкультуры в Киеве: пинки ногами, удар о бетонную плиту и ножовка для "мужского разговора"

Корреспонденту Цензор.НЕТ удалось пообщаться с одним из родителей ребенка, который занимается в секции Игоря Николаевича Матвиенко по тхэквондо в лицее №157, Владиславом, и выяснить некоторые подробности случившегося.

Владислав сообщил, что хоть его ребенок-третьеклассник и не учится в лицее, но систематически посещает секцию тхэквондо у Матвиенко и общается со всеми детьми: "Я лично знаком с ним (учителем. - Ред.). Регулярно хожу к нему на занятия, наблюдаю. Уроки открытые, поэтому можно посмотреть, как занимается ребенок..."

Он подчеркнул, что о конфликтных ситуациях с Матвиенко вообще никто не слышал: "Все шокированы, потому что человек очень вежливый, сдержанный и спокойный, лишний раз голос не повысит, все держит в себе, дождаться от него эмоций очень тяжело, разве что только на спортивных соревнованиях".

Рассказывая о том, с чего же все началось, он сообщил, что со слов детей, проходил урок физкультуры, ребята играли в волейбол, учитель был судьей, на уроке было очень шумно: "Спортивный зал, мяч, свисток, дети топают, прыгают, очень шумно... Эти мальчики вообще не должны были быть на занятиях физкультуры, поскольку по медицинским показаниям имели освобождение. Они должны были быть у классного руководителя, но они попросились, чтобы посидеть на лавочке, и он позволил. Где-то в середине игры им стало совсем скучно, они скучали, не знали, чем себя занять и начали бросать под ноги играющим в волейбол детям мячи, несколько ребят споткнулись. Учитель сделал им замечание, громко, иначе в зале невозможно. Одно, второе, третье, но они не реагировали, потом учитель подошел к ним поближе, чтобы они услышали замечание. Ребенок начал паясничать, тогда учитель взял его за плечи, повернул его корпус, направил в сторону двери и вывел за пределы зала, чтобы поговорить. Там он ему сказал, или иди к классному руководителю, или посиди в раздевалке, потому что мешаешь занятию, или возвращайся назад, но не мешай. В раздевалке ребенок посидел минут 5, оставшихся до конца урока. После урока Игорь Николаевич пошел к классному руководителю и рассказал подробности конфликта, рассказал о ситуации и попросил посмотреть за ребенком, потому что он странно ведет себя".

"Уже после окончания занятий к нему подбежал отец ребенка, начал толкать: "Идем выйдем поговорим, идем выйдем!". У Игоря Николаевича 3 работы (преподает физкультуру непосредственно в лицее и там же ведет секцию тхеквондо, кроме того, преподает в ДЮСШ №13), он не собирался с ним выяснять отношения, он просто спешил на другую работу и вышел. Тот его догнал, начал цеплять, толкать, учитель пытался как-то инстинктивно защититься руками, он не был настроен на драку... Как это учитель подрался с отцом? Нонсенс. Учитель не собирался драться с отцом ребенка, он не тот человек, чтобы конфликтовать. Тот схватил его за ноги, повалил на землю и во время падения учитель ударился о торчавшую бетонную плиту, на некоторое время потерял сознание, тот еще сверху на него навалился, схватил за ногу и оттянул за пределы лицея, где продолжил пинать ногами. В результате Игорь Николаевич был в безсознательном состоянии, приехала скорая, ему сделали реанимационные мероприятия, начали лечить легкие, сотрясение мозга, один глаз сейчас не видит. Вот такая история", - сказал Владислав.

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"Отец ребенка пришел к директору, показал ножовку, которую принес с обой в кулечке, и сказал, что хочет разобраться по-мужски с учителем физкультуры. Не к директору, а к завучу. Завуч сразу не поняла его истинных намерений, подумала, что они просто хотят поговорить, и повела его в спортзал. Там был Игорь Николаевич, но он уже спешил в ДЮСШ", - добавил он.

По словам Владислава, в настоящее время никого от занятий не отстранили, было общее собрание, на котором собрались несколько сотен людей - дети, родители, свидетели инцидента, которые пришли поддержать учителя. Вторая же сторона сейчас не водит ребенка в школу, мать якобы пострадавшего ребенка также не принимала участие в собраниях, не приходила: "История пока ничем не закончилась".

"Родительский коллектив однозначно поддержал учителя. Когда я навещал его в больнице, там были люди, которые выпустились из лицея 20 лет тому назад, я, чтобы попасть в палату, стоял в очереди. К нему относятся с большим уважением. Это действительно высокопрофессиональный человек. Он 1974 г.р., он известный спортсмен, тхэквондо, именно спортсмен, его не знают, как драчуна, скандалиста, бойца, он - спортсмен, олимпийского вида спортсмен. Он подготовил много чемпионов Украины, есть чемпионка Европы, ученица этого же лицея, Маша Аксенова. В прошлом году стала чемпионкой Европы. К нему относятся с большим уважением, потому что человек полностью отдает себя школе, обучению детей, работает на трех работах, жена у него тоже учительница. Эта ситуация за пределами здравого смысла. Не могу объяснить, почему так произошло. Есть разные физруки...Этот человек вообще не пьет, очень вежливый, профессиональный, имеет высшее педагогическое образование", - добавил он.

Напомним, на прошлой неделе, 16 января 2019 года, в Киеве произошел громкий скандал из-за избиения учителя лицея №157, расположенного на Оболони. В настоящее время преподаватель физкультуры находится в больнице с множеством травм, а сам же родитель, избивший учителя, находится под ночным домашним арестом.

Министерство образования и науки и Министр Лилия Гриневич осудили избиение отцом ученика учителя физкультуры и обратились с письмом к министру внутренних дел Арсену Авакову, чтобы он взял расследование этого дела под личный контроль.

В Минобразования также отметили, что "наказание виновного и решительное осуждение со стороны государства подобных насильственных действий необходимо для защиты и развития как украинского учительства, так и школьников, которые в будущем будут строить нашу страну".

В свою очередь в полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст. 121 УК Украины (умышленные тяжкие телесные повреждения). По этой статье грозит до восьми лет лишения свободы.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко написал, что правоохранители возбудили уголовное дело, а отцу ребенка, избившего физрука, огласили подозрение, дело уже готово и идет в суд. Сейчас мужчина находится под ночным домашним арестом.