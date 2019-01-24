Бесплатное образование участникам боевых действий и их детям: какими образовательными льготами смогут воспользоваться ветераны с 2019 года

Об этом в своем блоге на Цензор.НЕТ написал правозащитник, юрист Всеукраинской правозащитной общественной организации "Юридическая Сотня" Антон Красов.

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Он напомнил, что согласно ст. 12 Закона Украины "О статусе ветеранов войны..." речь идет о государственной целевой поддержке для получения профессионально-технического и высшего образования в виде: - полной или частичной оплаты обучения за счет средств государственного и местных бюджетов; - льготных долгосрочных кредитов для получения образования; социальной стипендии; - бесплатного обеспечения учебниками; - безвозмездного доступа к сети Интернет, систем баз данных в государственных и коммунальных учебных заведениях; - бесплатного проживания в общежитии; - других мер, утвержденных Кабинетом Министров Украины.

Юрист разъяснил практические последствия принятия данного закона.

"Бочка меда. Во-первых, снято возрастное ограничение (23 года) для участников боевых действий. Ранее воспользоваться образовательными льготами могли только участники боевых действий, которые не достигли 23 лет. Таким образом, для большинства УБД данная льгота была юридически недоступной. Теперь таких ограничений нет. И все участники боевых действий, которые имеют соответствующее удостоверение, получили возможность воспользоваться государственной целевой поддержкой для получения образования. Во-вторых, расширен перечень УБД, имеющих право на образовательные льготы. Ранее такое право было предоставлено не всем участникам боевых действий, а только военнослужащим и работникам правоохранительных и военных органов, которые получили статус в соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 6 Закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". При этом лица, которые принимали участие в АТО/ООС как добровольцы (в добровольческих формированиях) и в дальнейшем вошли в состав правоохранительных и военных органов (Минобороны, МВД и тому подобное) и получили статус УБД, такой льготы не имели, что, безусловно, было нечестным и несправедливым. Все лица, которые защищали Родину и получили соответствующий статус, должны иметь равные права и социальные гарантии. Теперь это произошло. И образовательные льготы будут предоставляться всем участникам боевых действий без исключений", - подчеркнул Красов.

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"В-третьих, унормирован вопрос о предоставлении образовательных льгот для лиц с инвалидностью вследствие войны (старое название - "инвалиды войны"). До принятия этого закона была парадоксальная ситуация. Военнослужащий получил статус УБД, и его дети пользовались образовательными льготами. Прошло некоторое время, он получил группу инвалидности, которая связана с защитой Родины, получил удостоверение инвалида войны, удостоверение УБД сдавал в управление соцзащиты. И вдогонку получал уведомления о прекращении предоставления образовательных льгот для своего ребенка", - отметил юрист.

"Ложка дегтя. Во-первых, это несоответствие постановления КМУ № 975, которое устанавливает механизм реализации положений закона, самому закону. То есть в закон изменения внесли, а в постановление КМУ - нет. На практике это может привести к нарушению норм закона и ссылки учебных заведений на нормы постановления КМУ № 975, что является нарушением Конституции и общепризнанных принципов права, поскольку любой закон выше по юридической силе от подзаконных нормативно-правовых актов. Таким образом, есть необходимость ликвидировать это противоречие, как можно быстрее, особенно с приближением вступительной кампании путем внесения изменений в постановление КМУ № 975, как того требует закон. Во-вторых, принятие этого закона не повлияет напрямую на существование проблем правового характера в сфере реализации образовательных льгот участниками боевых действий и их детьми. О них нам известно из первых уст наших защитников, которые массово обращаются на горячую линию "Юридической Сотни. Часто уровень закона и его выполнение находятся в различных правовых реальностях. Однако это не означает отказ от реализации своих прав и обжалования нарушений. Своих прав нужно все равно добиваться", - подчеркнул юрист.

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"В-третьих, нечеткий характер самой образовательной льготы. Дело в том, что в образовательных льготах законодательство предоставляет только рамку для реализации ветеранами и их детьми права на образование, в то время как конкретизации отдельной образовательной льготы, например, размер частичной оплаты обучения, устанавливает само учебное заведение в своих положениях. Это усложняет возможность точного понимания, какие именно льготы должны предоставляться для ветерана или его ребенка в конкретном вузе, а также будущей защиты своих прав при возможных нарушениях. Чем лучше мы знаем свои права, тем быстрее и качественнее сможем их реализовать и защитить", - резюмировал Красов.