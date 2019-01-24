Экс-журналист Гнап объявил сбор средств на залог для регистрации кандидатом в президенты Украины: уже собраны более 120 тыс. грн

Об этом Гнап написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день мы собрали 120 тыс. грн для залога. Это еще далеко от цели. Но за день мы удвоили объемы пожертвований. Если каждый день будем удваивать, то скоро можно будет выкупить эту страну у олигархов). Но эта история - она ​​же не о деньгах. Она о том, как наша команда меняет украинскую политику. Как мы вводим в нее новые правила: выбирай кандидатов открыто, не продавайся, прозрачно привлекай средства в свою поддержку. Такими, непохожими на нынешних политиков, мы будем и во власти. Где тоже быстро введем новые правила: не кради, не лги, не предавай страну. Вы можете приблизить этот момент, если хотя бы одной гривней поможете нам здесь. Благодарим", - рассказал Гнап.

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