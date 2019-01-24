Насиров просил вернуть ему загранпаспорт, чтобы поехать в Давос в качестве кандидата в президенты, - САП

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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"23 января 2019 года с участием прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Шевченковском районном суде города состоялось судебное заседание по рассмотрению обвинительного акта в уголовном производстве по обвинению экс-главы ДФС Украины и руководителя Департамента ДФС Украины. Стороной защиты в судебном заседании подано ходатайство о возвращение обвиняемому паспорта для выезда за границу, мотивируя это "...приглашением для участия во Всемирном экономическом форуме в г. Давос, Швейцарской Конфедерации как кандидата в Президенты Украины, общественного и политического лидера", - говорится в сообщении.

В то же время, как отметили в САП, информация о том, кто именно пригласил подсудимого Р.Насирова на форум в Давос, так же, как и само приглашение, в материалах и тексте ходатайства отсутствуют и суду предоставлены не были.

"По результатам рассмотрения заявленного ходатайства судом отказано в его удовлетворении", - отметили в САП.

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"По результатам рассмотрения заявленного ходатайства судом отказано в его удовлетворении", - решил суд.

Всего по состоянию на 23 января в суде было зачитано 435 страниц обвинительного акта из 774 всего дела Насирова. Следующее судебное заседание назначено на 29 января на 10:00.

Напоминаем, Антикоррупционная прокуратура подозревает Насирова в нанесении государству 2 млрд грн ущерба: он принимал решения, помогавшие Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы. Также в САП не исключают, что сумма нанесенных госубытков, которые инкриминируются Насирову, будет уточнена. В свою очередь, Онищенко заявил:"Следствие ничего не докажет: в моих взаимоотношениях с Насировым денег не было".

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3 марта 2017 Кабмин отстранил Насирова от должности главы ГФС на время следствия. Врио главы ГФС назначен Мирослав Продан.

В ходе судебного заседания защита Насирова попросила о проведении судмедэкспертизы состояния здоровья подозреваемого. В прокуратуре, в свою очередь, заявили, что защита Насирова использует право на медпомощь для затягивания дела. В итоге, Соломенский райсуд отказал в проведении судмедэкспертизы, а вызванный в суд представитель Института кардиологии им. Стражеско заявил: "Состояние Насирова позволяет ему участвовать в суде". Также в ходе заседания стало известно, что Насиров имеет гражданство Великобритании и Венгрии. Цензор.НЕТ публиковал детальный репортаж из Соломенского райсуда Киева, где трое суток рассматривали меру пресечения для Насирова.

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В итоге, судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник после 3 часов ночи, 7 марта, частично удовлетворил ходатайство следственных органов, избрав для временно отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года, с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн.

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13 марта 2017 года Апелляционный суд подтвердил арест Насирова с залогом 100 млн грн. Подозреваемый сказал, что не собирается вносить залог: "Я сейчас возвращаюсь в СИЗО", а также не будет просить об этом друзей: "Это очень большая сумма". Насиров содержался в Лукьяновском СИЗО Киева: "Насиров в четырехместной общей камере. У него один сокамерник. Это не та камера, в которой был Луценко". Позже Насиров вышел из-под стражи под установленный судом залог в размере 100 млн гривен.

В сентябре 2018 года Шевченковский райсуд освободил Насирова от обязательства носить электронный браслет.

11 декабря 2018 года стало известно, что суд восстановил Насирова в должности главы ГФС.

Пресс-секретарь Государственной фискальной службы Наталья Непряхина заявляла, что даже если Насиров и явится на работу, то в помещение ГФС его не пустят.

По мнению секретаря оборонного комитета ВР, нардепа Ивана Винника, даже при оптимистичном сценарии у Насирова нет шансов восстановиться в должности главы Гсударственной фискальной службы.

16 января 2019 года Насиров подал в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации в качестве кандидата в президенты.