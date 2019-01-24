СБУ обнаружила более 300 аккаунтов, которые готовились для пророссийской рекламы в ходе избирательной кампании в Украине

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы разоблачили жителя Киева, который под кураторством спецслужб РФ администрировал антиукраинские Интернет-сообщества в соцсетях. Он также за денежное вознаграждение получал доступ к так называемым "рекламным кабинетам" аккаунтов украинских пользователей социальных сетей Facebook и Twitter. По замыслу заказчиков, таким образом злоумышленник должен был манипулировать сознанием украинских избирателей в интересах Кремля.

Сотрудники СБУ обнаружили еще более трехсот аккаунтов, которые в ходе президентской избирательной кампании в Украине должны быть использованы для продвижения выгодной российской стороне политической таргетинговой рекламы. Через них организаторы планировали влиять на правосознание и личный выбор избирателей, а также распространять тенденциозную и фейковую информацию для дискредитации украинской власти и правоохранительных органов.

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Служба безопасности Украины в установленном порядке передала администрации социальных сетей Facebook и Twitter информацию о выявленных аккаунтах, которые могут использоваться РФ в ходе гибридной агрессии против нашего государства.

В СБУ отмечают, что в 2019 году Facebook усилил политику безопасности по использованию политической рекламы в украинском сегменте Интернета. Сейчас с целью предупреждения манипулятивного влияния на украинский Facebook запрещена реклама с аккаунтов, администрируемых вне украинского сегмента Интернета. Из-за принятых администрацией мер повысился интерес спецслужб страны-агрессора к аккаунтам именно украинских граждан в социальных сетях. При этом пользователям поступают коммерческие предложения от лиц, за которым на самом деле стоит российская "фабрика троллей" - ООО "Агентство Интернет Исследований".

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