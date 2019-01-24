Ветеран АТО Валерий Ананьев написал и издал книгу о войне "Следы на дороге" без помощи издательства, продано уже 10 тысяч экземпляров

Историей своего успеха Валерий Ананьев поделился в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Книга "Следы на дороге" существует менее 5 месяцев, и за это время продано уже 10 000 экземпляров. Можно ли назвать этот результат хорошим? Наверное... Если сравнивать его с общей ситуацией полумертвого книжного украинского рынка, где прекрасный результат – это 2–3 тысяч в год", – пишет ветеран.

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Вместе с двумя друзьями Валерий проделал работу, которой обычно занимается издательство, получая за это эксклюзивные права и возможность изменять текст.

"Редактура, корректура, верстка, сайт, логистика, полуторамесячный тур по Украине, реклама были организованы всего лишь двумя, а позже тремя людьми. И я искренне горжусь тем результатом, которого мне удалось достичь с друзьями", – делится автор.

При этом ни сам Валерий, ни его друзья до этого никогда не занимались книгоиздательством.

"На этой неделе я подписываю первый контракт о печати книги за рубежом на иностранном языке, впереди зарубежные презентации, аудиокнига, цифровая версия, дальнейшие переводы на английский, польский и литовский языки... Короче, планов много", – подытоживает Валерий.

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"Следы на дороге" – книга о событиях в зоне АТО. Автор провел на войне около 3 лет. Во время службы он записывал впечатления от происходящего, снимал фото и видео. Теперь Валерий Ананьев называет свою книгу "живой": по страницам разбросаны QR-коды, просканировав которые при помощи смартфона, можно увидеть иллюстрации к тексту, снятые в зоне АТО.