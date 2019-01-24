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24.01.19 18:15

Враг применил минометы 120 мм под Крымским, гранатометы под Водяным и Гнутово. Потерь нет, - штаб ООС

В течение текущих суток, в период с 00:00 до 18:00, противник три раза обстрелял позиции наших войск.

сводка,оос

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции украинских военных из минометов калибра 120 мм. вблизи поселка Крымское.

Также в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" преступники обстреляли из гранатометов позиции украинских военных в районе населенного пункта Водяное, а также зафиксирована работа вражеского снайпера.

Из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по нашим позициям в районе населенного пункта Гнутово.

Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных".

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