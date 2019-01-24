Скончалась общественный деятель США, дочь хорунжего УПА Надежда Дюк, помогавшая Украине

Как передает Цензор.НЕТ, ооб этом она написала в Фейсбуке.

Ионова отметила: "Печальная новость, ушла в вечность Надежда Дюк! Это был неутомимый борец за свободу и демократию как в Украине, так и в других странах!

Мы познакомились в 2004 году, не часто встречались, но всегда чувствовали ее поддержку, ее активные действия! Мы всегда видели ее только улыбающейся!

Очень важна и своевременная награда Президента Украины. В Указе Президента Украины по случаю 100-летия Соборности, который праздновали в день как не стало Надежды Дюк, есть ее имя.

Отмечая выдающиеся заслуги патриотки перед украинским народом Президент наградил Надежду Орденом княгини Ольги III степени.

Печально, что она не сможет подержать эту награду в руке. Печально, что приходится говорить о Надежде в прошедшем времени. Покойся с миром".

В сообщении посольства Украины в США говорится: "Посольство Украины в США выражает искренние соболезнования родным, друзьям и коллегам Надежды Дюк, которая отошла в вечность, но оставила нам в наследство свой пример неутомимого труда и преданности и память о своей яркой личности. Очень печальной стала эта весть о необратимой потере большого друга Украины.

Вклад Надежды Дюк в демократическое будущее Украины неоценим. Вечная память".