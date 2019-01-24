Грузинский суд оставил под арестом шестерых украинцев, которых обвиняют в незаконном хранении оружия, - Егор Соболев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Соболев отметил: "Шестерых наших добровольцев и волонтеров, как и их грузинского побратима, оставили под арестом в Грузии.

Еще один пример "успешной" "судебной реформы". Красивый дворец правосудия. Торжественные судебные приставы, которые контролируют каждого посетителя заседания. Фотографировать и снимать запрещено всем, кроме одного центрального телеканала. К ребятам подходить нельзя. В стеклянном ограждении для арестованных они, как особо опасные, сидели в окружении конвоиров. Хорошо, что хоть родных, нас и друг друга увидели после 52-х дней в одиночных камерах, где их держат за эту самую "опасность". И решение судьи по российскому "стандарту".

Стучимся к местным правозащитникам. Объясняем, что ребят сделали заложниками нечестной политики.

Игорь Орленко,Ролланд Мелия, Александр Новиков, Димка Курагин, Юрий Коростелев и Сергей Кладько были задержаны 2 декабря после приезда в гости к грузинскому побратиму Луке Чхнетия, который вместе с ребятами воевал за Украину. Всех обвинили в незаконном хранении оружия. Под подушкой в ​​гостинице. Арест произошел через два дня после президентских выборов в Грузии, когда местные руководители государства опасались массовых протестов.

В Украине этих ребят преследовали Юрий Луценко и Арсен Аваков - из-за их участие в блокаде торговли с оккупированными территориями и в акции давления на Грушевского для принятия антикоррупционных законов. Проведенная после ареста экспертиза не обнаружила отпечатков пальцев на оружии. Ребят не бросим, ​​сколько бы времени и усилий их освобождение не заберет".

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Напомним, 28 ноября в Грузии состоялись выборы президента, которые впервые в истории страны выиграла женщина. Страну возглавила поддерживаемая руководящей партией Саломе Зурабишвили.

2 декабря объединенная оппозиция устроила акцию протеста и заявила о своем намерении подать в суд, чтобы признать недействительными результаты второго тура президентских выборов.

Позже в тот же день в МВД Грузии сообщили о задержании шестерых украинцев и одного грузина, у которых в номере нашли оружие.

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По данным грузинских телекомпаний, задержанный гражданин Грузии – Лука Чхетия, бывший грузинский военнослужащий, воевавший в добровольческом батальоне "Донбасс". Его отец Серго Чхетия заявил журналистам, что его сын собирался принять участие в акции протеста оппозиции в центре Тбилиси.

Позже Семенченко назвал имена задержанных в Грузии украинцев.

4 декабря Суд в Тбилиси арестовал шестерых задержанных ранее украинцев, они объявили голодовку.