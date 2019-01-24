29 января Верховный Суд будет рассматривать кассацию по делу бойцов "Айдара" Агапова, Фещенко и Щурова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Союз ветеранов войны с Россией.

Военнослужащие Николай Агапов (позывной Яма), Вадим Фещенко (Рекс) и Роман Щуров (Спикер) за решеткой уже более трех лет - с тех пор, как в декабре 2015 года прямо на "нуле" они случайно задержали подозрительного мужчину без документов, с оружием со збитыми номерами и со звонками на российские номера и фотографиями боевых позиций в телефоне.

Задержанный оказался сотрудником МВД. Военных обвинили в разбое и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. В декабре 2017 года Константиновский районный суд Донецкой области после длительных "боев" вынес приговор по их делу. Фещенко и Щуров приговорили к 8 годам с конфискацией имущества, Агапова - до 8 с половиной с конфискацией.

29 января законность этого решения проверит Верховный Суд Украины.

Союз ветеранов войны с Россией призывает граждан прийти на заседание суда и поддержать айдаровцев.

"Если нас придет достаточно - изменим судьбу ребят, как уже изменили группой судьбу пограничника Колмогорова, которого суды Донецкой области тоже осудили в свое время к ужасному сроку заключения", - говорится в обращении.

Более подробно об истории 3 айдаровцев можно прочитать на Цензор.НЕТ в статье Валерии Бурлаковой.