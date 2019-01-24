Делегатов в Киеве на всеукраинский съезд адвокатов выбирали с нарушениями закона, - член общественного совета добропорядочности Остапенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Остапенко отметил: "Помните знаменитые времена правления "донецких", когда они проводили заседание парламента не в здании Верховной Рады, а в помещении одного из ее комитетов, не пуская при этом туда оппозиционных депутатов? Забыли? А вот в Национальной ассоциации адвокатов Украины эту схему помнят, ценят и используют.

Сегодня во всех районах Киева проходят конференции адвокатов, которые должны определить делегатов на общегосударственный Съезд, где будет избраны члены Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей от адвокатуры.

Среди согласованных Л. Изовитовой кандидатур - действующие члены Высшего совета правосудия Гречковский и Маловацкий, которые в нарушение Конституции второй раз пытаются попасть в высший орган судейского ветви власти. В свою очередь, для оценки профессиональных навыков судей в ВККС планируют отправить господина Дроздова, который к тому пытался стать судьей Верховного Суда, но не смог успешно сдать тестирование.

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И вот тут самое интересное. Для нынешних руководителей НААУ критически важно, чтобы на Съезд попали исключительно "правильные" адвокаты. Не зря же местом его проведения определили горнолыжное курортный городок Плайя, поодаль от слишком любопытных глаз. Для решения этой задачи пригодились методы, примененные бандой Януковича, а по сути типичный шахер-махер.

Очень многие мои коллеги сегодня сообщили, что имели сложности с получением мандата (цветной бумажки для голосования) либо вообще не смогли получить его, поскольку при регистрации на районные конференции в них требовали бумажную выписку из открытого электронного Единого реестра адвокатов Украины, доступ к которому имеет каждый желающий (вот пруф - www.erau.unba.org.ua). Причем, извлечение должно было быть напечатано на цветном бланке.

Вполне понятно, что "правильные" адвокаты прибыли с такими выписками. Видимо очень предусмотрительны, потому что Регламентом проведения такое требование никогда не было предусмотрено.

Не знаю, на что именно рассчитывает госпожа Изовитова, которая при власти регионалов возглавляла Высший совет юстиции, но что-то мне подсказывает, что результаты Съезда адвокатов Украины с высокой степенью вероятности будут обжалованы в судах. С сегодняшнего дня совершенно невозможно говорить о том, что все делегаты на этот Съезд были выбраны в соответствии с определенной законом процедуры, а затем - под вопросом окажется легитимность принятых решений.

Я последовательно поддерживал и поддерживаю реформу адвокатуры по законопроекту # 9055, поскольку в случае его принятия право каждого адвоката на участие в профессиональном самоуправлении не подлежит подобным позорным ограничением.

Сегодня же снова спасибо руководителям НААУ за непревзойденное рекламу собственной деятельности! Браво! Продолжайте в том же духе!".