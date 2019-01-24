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24.01.19 20:12

Международные эксперты и ВККС отклонили уже 40 кандидатов в Антикоррупционный суд

Общественный совет международных экспертов и Высшая квалификационная комиссия судей отклонила кандидатуры еще 8 претендентов на должности в Антикоррупционном суде.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил Максим Костетский, информирует Цензор.НЕТ.

Международные эксперты и ВККС отклонили уже 40 кандидатов в Антикоррупционный суд 01

"Только судье Владимиру Воронько сегодня удалось прорваться сквозь сито специального совместного заседания ВККС и ОСМЭ. 6 кандидатов не набрали достаточного количества голосов, а судьи Руслан Бондарчук и Марьян Головчак, как говорится, сдались еще до начала боя, подав заявления о прекращении участия в конкурсе", - написал представитель Transparency International Ukraine.

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Таким образом, после пяти совместных заседаний 40 из 113 кандидатов не прошли проверку на доброчестность. В понедельник состоится последнее совместное заседание Комиссии и международных экспертов, во время которого свою честь будут защищать последние 2 кандидата.

Международные эксперты и ВККС отклонили уже 40 кандидатов в Антикоррупционный суд 02

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