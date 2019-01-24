Украинскому политзаключенному Грибу стало плохо в российском суде, - отец

Об инциденте написал в Facebook отец политзаключенного Игорь Гриб, сообщает Цензор.НЕТ.

"Еще в СИЗО Павел заявил об очень плохом самочувствии, но врач, без осмотра, выписал справку для суда об удовлетворительном состоянии здоровья подозреваемого", – сообщил он.

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После во время заседания пришлось вызвать скорую помощь. Несмотря на слова медика о том, что подсудимому нужно полежать, судья все равно продолжил заседание.

"Издевательства над больным человеком, а не судебное заседание! Судья "гнал" заседание, не реагируя на протесты адвоката", – возмущается отец политзаключенного.

По словам Игоря Гриба, в России формально отнеслись к требованию Европейского суда по правам человека дообследовать Павла.

"Пришел гастроэнтеролог (так представился), совершил внешний осмотр (не затрагивая тела) и выписал справку о хорошем состоянии здоровья", – рассказал Гриб.

Следующее заседание по делу Павла Гриба состоится завтра.

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Напомним, Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына Павла в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель под видом встречи с девушкой и задержали". Павел Гриб 24 августа 2017 года выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После - исчез.

Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о сыне. Игорь Гриб уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.

7 сентября 2017 года директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний гражданин Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле,находится в управлении ФСБ России в Краснодаре.

По данным российских СМИ, следователи считают Павла Гриба якобы приверженцем запрещенной в России экстремистской организации УНА-УНСО и предполагают, что он якобы склонял знакомую жительницу Кубани взорвать самодельное взрывное устройство на выпускной линейке в сочинской школе.

Подробно о том, с чего начиналась эта история, о сути дела и обвинения, а также о судебном заседании читайте в статье "Не было у детей планов взрывать школу!". Любовно-агентурная история Павла Гриба".