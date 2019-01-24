По заявлению Гриценко о нападении на него в Одессе, начато уголовное производство, - Аваков. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Аваков написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Нацполиция открыла уголовное производство по заявлению кандидата в Президенты Анатолия Гриценко

Глава Координационного Совета политической партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, который публично заявил о своем участии в выборах Президента Украины, обратился ко мне с заявлением о нападении на него, попытку сорвать участие в прямом радиоэфире, нанесении телесных повреждений лицам, которые его сопровождали 28.11. 2018 в Одессе.

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В своем заявлении политик утверждает, что попытки спровоцировать аналогичные силовые конфликты имели место во время его визитов в Харьков, Днепр, Славянск, Хмельницкий, Винницу и Черновцы.

По утверждению Анатолия Гриценко, организаторами провокаций являются высокопоставленные лица правоохранительных органов, которые превысили свои служебные полномочия и использовали их для совершения противоправных политически мотивированных действий.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований, начато расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа).

Еще раз подчеркну: Национальная полиция готова предоставить всем кандидатам в президенты официальную охрану и полицейское сопровождение массовых мероприятий в рамках избирательной кампании - по официальному обращению кандидата. У нас есть для и силы и специальные возможности, чтобы заблаговременно определить риски и нейтрализовать провокации.

МВД и Нацполиция обеспечит всем кандидатам равные права и защиту, но не преференции, и будет жестко пресекать все попытки незаконной агитации или скупки голосов".

Напомним, люди в масках напали на лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко в Одессе. Инцидент произошел перед входом в офисный центр "Терминал 42", где находится SHARK Radio. У политика был запланирован прямой эфир. Полиция начала уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство.