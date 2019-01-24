Ведущего российского пропагандистского телеканала RT, экс-премьера Шотландии задержали по подозрению в сексуальных преступлениях

Ведущего RT задержали после того, как две женщины заявили о сексуальных домогательствах с его стороны, имевших место несколько лет назад. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на BBC.

Салмонда доставили в суд, где ему предъявили обвинения в двух попытках изнасилования, 9 эпизодах сексуального насилия, двух нападениях непристойного характера и нарушении общественного порядка. Обвиняемого выпустили под залог.

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После заседания он заявил, что "невиновен в совершении любых преступлений", и добавил, что будет защищать себя "в максимальной степени".

Алекс Салмонд 20 лет возглавлял Шотландскую национальную партию, выступающую за выход страны из состава Великобритании. Он занимал пост премьер-министра Шотландии с 2007 по 2014 год. С 2017 года работает ведущим политического ток-шоу на пропагандистском российском канале RT.

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На задержание Салмонда отреагировала главный редактор RT Маргарита Симоньян.













