Украина будет модернизировать парк транспортных самолетов Ан-32 ВВС Индии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крылья.

Работы будут проведены на базе ремонтного депо ВВС в Канпуре, что за 495 км к юго-востоку от Нью-Дели. Использовать будут оборудование, поставленное из Украины.

Главный исполнитель с украинской стороны - государственное хозрасчетное внешнеторговое предприятие "Спецтехноэкспорт", входящее в структуру концерна "Укроборонпром". Соисполнителями контракта являются ГП "Антонов" и ГП "Завод 410 ГА", которые также входят в состав "Укроборонпрома".

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Ранее Министерство обороны Индии уже имело опыт сотрудничества с Украиной модернизации самолетов Ан-32 - в 2009 году был подписан контракт стоимостью 400 млн долл. США на модернизацию 105 Ан-32 путем ремонта турбовинтовых двигателей АИ-20, планеров самолетов, а также оснащение новой авионикой, навигацией, и средствами связи. Тот контракт был завершен в 2015 году и проводился на предприятии ГП "Завод 410 ГА".

Напомним, Министерство обороны Республики Индия является одним из крупнейших эксплуатантов авиационной техники марки "Антонов", а именно военно-транспортных самолетов Ан-32.

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