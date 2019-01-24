Бывший начмед воинской части задержан за посредничество в получении 300 долл. взятки с участника АТО, - военная прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.

"Установлено, что в декабре 2018 года подозреваемый, совместно с неустановленными должностными лицами указанной воинской части, зная о факте получения одним из военнослужащих травмы в зоне проведения АТО, находясь в г. Киеве выдвинул последнему требование о передаче ему средств в размере 300 долларов", - говорится в сообщении.

За указанную сумму взяточник пообещал военному изготовление и выдачу должностными лицами воинской части справки об обстоятельствах травмы, поскольку указанный военнослужащий в настоящее время проходит службу в другой воинской части.

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24 января военнослужащий, действуя под контролем правоохранительных органов, по требованию подозреваемого перечислил на карточный счет ранее оговоренную сумму взятки и получил оригинал требуемой справки.

Взяточник был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему товится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

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