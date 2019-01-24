Масштабная спецоперация силовиков на Закарпатье проводится после убийства контрабандистами майора-пограничника Березенского, - Бутусов

Об этом в своей статье "Спецоперация пограничников и военной прокуратуры - памяти майора Вадима Березенского" написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он отметил: "По данным "Цензор.НЕТ" проведено более 10 обысков в селах Солотвино, Апша и Деловое на Закарпатье, задержана группа местных жителей из группировки контрабандистов. По предварительным данным, уже изъято в домах подозреваемых 11 ящиков сигарет без акциза, боевой пистолет ТТ, два травмата, более 50 тысяч долларов, при этом операция продолжается".

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Как пишет автор: "Причиной таких действий, которых очень давно не было на Закарпатье, является убийство членом группировки контрабандистов офицера Государственной пограничной службы Вадима Березенского".

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"Майор Вадим Березенский был назначен начальником отдела пограничной службы "Деловое" 6 ноября 2018-го года. Он прибыл на службу через несколько дней, но войти в должность в полной мере так и не успел. 15 ноября вечером по тревоге он в составе пограничного наряда направился к пограничному знаку № 319. Там была обнаружена группа нарушителей государственной границы Украины, которые переправились через реку из Румынии. Нарушители были одеты в гидрокостюмы - они переправились через границу вплавь, при них не было документов. Но были деньги - 15 тысяч евро. Все попытки договориться на месте за взятку Вадим отклонил", - говорится в статье.

Тогда один из контрабандистов Иван Магей сбил неподкупного пограничника автмобилем, в результате от полученных травм Вадим Березненский скончался.

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Как отмечает Бутусов: "сегодня следствие задержало всех других участников банды, включая брата Магея. Ряд правоохранительных органов объединили свои усилия, чтобы полностью зачистить группировку Магея на границе. Товарищи погибшего его память не предали".