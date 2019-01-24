Инвесторы сегодня ждут от Украины, чтобы не было реванша и отката в реформах, - Порошенко

Об этом глава государства заявил в интервью по результатам участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Чего они (инвесторы. – Ред.) сегодня ждут от Украины? Это правильный вопрос. Потому что они ждут отсутствия реванша. Они ждут, чтобы те достижения по улучшению инвестиционного климата, которые позволили нам перейти от 153, 112 до 71 места (в рейтинге Doing business, – ред.), чтобы этот путь был обязательно сохранен. Чтобы не было отката в реформах, не было реванша. Это то, чего они ждут. И, безусловно, мы будем делать все возможное для того, чтобы защитить украинский бизнес, продолжить создание независимых судов, продолжить создание независимой антикоррупционной инфраструктуры", – подчеркнул Порошенко.

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Он также напомнил, что 23 января на заседании Национального инвестиционного совета было объявлено о создании фонда для инвестирования в Украину на 200 млн долларов, которые устремятся в малый и средний бизнес, и заключено соглашение о возобновляемой энергетике.

"Это делается для того, чтобы укрепить энергетическую независимость нашего государства", – добавил Президент.

Президент Петр Порошенко 23-24 января находится с рабочим визитом в Давосе (Швейцария).