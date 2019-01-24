Двое офицеров СБУ задержаны в Запорожской области при получении 1,5 тыс. долл. взятки от иностранца, - ГБР. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительным данным подполковник и его подчиненный старший лейтенант ранее также получали от иностранцев, в частности граждан Камеруна и Судана, взятки за беспрепятственное получение вида на временое и постоянное проживание в Украине.

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Взяточники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Проводятся первоочередные следственные действия, решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины, за совершенное уголовное преступление, предусмотренное частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещание или получение должностным лицом неправомерной выгоды), задержанным лицам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

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