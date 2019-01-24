Два военных автомобиля попали в ДТП на Херсонщине - один солдат погиб, трое травмированы, - ГБР. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"По предварительным данным, военный автомобиль "Урал" совершил экстренное торможение (при движении открылся капот). В это время водитель "КамАЗа", который двигался сзади, не успел среагировать на внезапную остановку автомобиля, из-за чего произошло столкновение", - говорится в сообщении.

В результате аварии погиб военный-контрактник, который находился в кабине "КамАЗа". Еще трое военнослужащих находятся в реанимации Олешковской больницы. Двое пациентов находятся в тяжелом состоянии, третий получил травмы средней тяжести.

Оба грузовых автомобиля принадлежат воинской части, дислоцирующейся в городе Кривой Рог.

ГБР расследует уголовное производство, открытое по части 1 статьи 415 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее средней тяжести или тяжкие телесные повреждения или гибель потерпевшего).".



