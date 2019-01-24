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24.01.19 23:43

Два военных автомобиля попали в ДТП на Херсонщине - один солдат погиб, трое травмированы, - ГБР. ФОТОрепортаж

Вечером 23 января на Херсонщине на трассе "Одесса-Мелитополь" вблизи с. Казачьи военный автомобиль "Урал" столкнулся с "КамАЗом", в результате чего один военнослужащий погиб, а еще трое оказались в реанимации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает  пресс-служба Государственного бюро расследований.

"По предварительным данным, военный автомобиль "Урал" совершил экстренное торможение (при движении открылся капот). В это время водитель "КамАЗа", который двигался сзади, не успел среагировать на внезапную остановку автомобиля, из-за чего произошло столкновение", - говорится в сообщении.

В результате аварии погиб военный-контрактник, который находился в кабине "КамАЗа". Еще трое военнослужащих находятся в реанимации Олешковской больницы. Двое пациентов находятся в тяжелом состоянии, третий получил травмы средней тяжести.

Оба грузовых автомобиля принадлежат воинской части, дислоцирующейся в городе Кривой Рог.

ГБР расследует уголовное производство, открытое по части 1 статьи 415 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее средней тяжести или тяжкие телесные повреждения или гибель потерпевшего).".

Два военных автомобиля попали в ДТП на Херсонщине - один солдат погиб, трое травмированы, - ГБР 01
Два военных автомобиля попали в ДТП на Херсонщине - один солдат погиб, трое травмированы, - ГБР 02

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