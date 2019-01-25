Чешская прокуратура выдвинула обвинения двум своим гражданам, которые воевали наемниками за донецких террористов

Как передает Цензор.НЕТ, такую информацию, которую опубликовали чешские СМИ, подтвердил для Радио Свобода заместитель главного прокурора Праги Адам Башни.

"Могу подтвердить, что в феврале 2018 чешский гражданин был обвинен в совершении преступления, признанному законом как террористический акт по статье 311 (1) (a), (2) (a), а) в соответствии с пунктом 313 Уголовного кодекса за активное вооруженную деятельность в рамках незаконной сепаратистской структуры, которая произносит себя как "Донецкая Народная республика" (целью которой является нарушение основной политической и экономической структуры суверенного и независимого Украины путем контроля над ее территорией), против вооруженных и сил безопасности Украины ", - пояснил заместитель прокуора в письме Радио Свобода.

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Адам Башни отказался подтвердить имя обвиняемого. Он сослался на нормы Чехии, которые запрещают предоставлять средствам массовой информации данные для идентификации подозреваемых.

В то же время чешское издание Deník N сообщило, что ему известно полное имя обвиняемого. Они назвали его Павел К. По данным журналистов, Павел К. находился на Донбассе почти год, с лета 2015 года по май 2016.

Павел К. - первый гражданин Чехии, чью деятельность расследует чешская полиция в связи с их вероятной участием в российской войне против Украины.

В письме Радио Свобода заместитель главного прокурора Праги Адам Башни подтвердил, что по подобным обвинениям расследование ведется против еще одного человека. В то же время, по данным издания Deník N, следствие ведется против менее 10 чешских граждан в связи с их участием в вооруженном конфликте на Донбассе.

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