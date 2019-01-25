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25.01.19 00:27

Чешская прокуратура выдвинула обвинения двум своим гражданам, которые воевали наемниками за донецких террористов

Чешская прокуратура обвиняет в терроризме по крайней мере двух чешских наемников, воевавших против Украины на Донбассе.

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Как передает Цензор.НЕТ, такую информацию, которую опубликовали чешские СМИ, подтвердил для Радио Свобода заместитель главного прокурора Праги Адам Башни.

"Могу подтвердить, что в феврале 2018 чешский гражданин был обвинен в совершении преступления, признанному законом как террористический акт по статье 311 (1) (a), (2) (a), а) в соответствии с пунктом 313 Уголовного кодекса за активное вооруженную деятельность в рамках незаконной сепаратистской структуры, которая произносит себя как "Донецкая Народная республика" (целью которой является нарушение основной политической и экономической структуры суверенного и независимого Украины путем контроля над ее территорией), против вооруженных и сил безопасности Украины ", - пояснил заместитель прокуора в письме Радио Свобода.

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Адам Башни отказался подтвердить имя обвиняемого. Он сослался на нормы Чехии, которые запрещают предоставлять средствам массовой информации данные для идентификации подозреваемых.

В то же время чешское издание Deník N сообщило, что ему известно полное имя обвиняемого. Они назвали его Павел К. По данным журналистов, Павел К. находился на Донбассе почти год, с лета 2015 года по май 2016.

Павел К. - первый гражданин Чехии, чью деятельность расследует чешская полиция в связи с их вероятной участием в российской войне против Украины.

В письме Радио Свобода заместитель главного прокурора Праги Адам Башни подтвердил, что по подобным обвинениям расследование ведется против еще одного человека. В то же время, по данным издания Deník N, следствие ведется против менее 10 чешских граждан в связи с их участием в вооруженном конфликте на Донбассе.

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