Неизвестные напали на журналистов и правозащитников, которые фиксировали незаконную добычу песка в Киеве - травмировано два человека, топором изрублен автомобиль. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал журналист Роман Бочкала.
Он отметил: "Журналисты, вместе с двумя правозащитникам, прибыли на точку, где грабят песок. Там их встретили вооруженные молодые люди, которые обеспечивали проезд грузовикам с награбленными недрами. Бандиты прыснули газом в лицо журналисту, повалили его на снег и начали бить. Была стрельба и угрозы, что в следующий раз убьют. Автомобиль, на котором активисты привезли журналистов, порубали топором. В буквальном смысле. Разбили стекло в дверях.
Журналисту выбили зуб, у оператора гематома на затылке, провалы в памяти. Один из пострадавших активистов - ветеран полка Азов, участник боевых действий, имеет награды за участие в АТО. Сейчас ребята в больнице.
Злоумышленники забрали сумку с документами и деньгами одного из избитых и уехали. Полиция объявила план-перехват по городу Киев.
Напомню, на Выдубичах крупнейшая в столице незаконная точка добычи песка. Ее годовой объем - 100 млн грн. Эта земля была в аренде у компании "Мостострой". Киевсовет разорвал его на последней сессии 2018 года. Но песчаные нелегалы продолжают работать. На глазах у правоохранителей. Может потому браконьеры ведут себя так вызывающе ?? Не это ли им развязывает руки?"