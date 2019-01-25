Суд продлил блогеру Барабошко, обвиняемому в создании фейкового секс-скандала с чиновником МВД, залог в 3 млн грн и ношение электронного браслета

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.



"Сегодня был очередной суд, в результате которого мне продлили еще на два месяца залог в 3 млн грн и ношение электронного браслета с невозможностью покидать город Киев", – отметил блогер.





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Напомним, 30 ноября суд арестовал Барабошко на два месяца с залогом в 3 млн гривен (прокуратура просила 6,5 млн). Второй подозреваемый по делу о вмешательстве в частную жизнь - политтехнолог Владимир Петров - был взят под домашний арест.

Оба мужчины были задержаны 29 ноября по делу о создании фейкового секс-скандала о домогательствах сотрудника МВД Александра Варченко к студентке Наталье Борейко. Супруга пострадавшего - Ольга Варченко, занимающая пост первого заместителя главы Государственного бюро расследований.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За блогера Барабошко, причастного к организации фейкового скандала о домогательствах Варченко к студентке Борейко, уплатили залог в 3 миллиона

6 ноября Бурейко обвинила Варченко в сексуальных домогательствах и угрозах. Текст с просьбой девушки о помощи быстро разошелся по соцсетям. 7 ноября Наталья Бурейко сообщила на своей странице, что обратилась в прокуратуру города Киева. Сам Варченко заявил, что это "чудовищная информационная атака", направленная против его жены Ольги Варченко, занимающей пост первого заместителя главы Государственного бюро расследований. 8 ноября девушка удалила предыдущие записи с обвинениями и попросила прощения у Варченко, заявив, что стала жертвой провокации. 16 ноября декан химико-технологического факультета Киевского политехнического института, на котором учится Бурейко, написал заявление в полицию об исчезновении студентки. Родные и друзья Бурейко не заявляли о ее исчезновении.

29 ноября Военная прокуратура задержала политехнолога Владимира Петрова, который организовал скандал с фальшивой перепиской сотрудника полиции Варченко. Также в рамках данного дела был задержан блогер Александр Барабошко.