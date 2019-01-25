Враг бил из 120-мм минометов по позициям ОС в районе Крымского, уничтожены пятеро террористов. За сутки - 9 обстрелов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.
По данным штаба, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы по позициям украинских защитников велись:
- из автоматических гранатометов - в районе населенного пункта Водяное;
- из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов -вблизи поселка Гнутово;
- из гранатометов и стрелкового оружия - вблизи поселка Чермалык;
- трижды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи поселка Павлополь;
- дважды из гранатометов и стрелкового оружия - вблизи города Марьинка.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции украинских сил из минометов 120-мм калибра вблизи поселка Крымское.
По данным разведки, 24 января, пять оккупантов были уничтожены и один ранен.
В течение текущих суток враг огонь не открывал.
"Наши защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.