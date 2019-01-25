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25.01.19 07:50

Климкин о событиях в Венесуэле: Борьба населения чем-то напоминает мне наш драйв времен Майдана

Глава МИД Украины Павел Климкин сравнил противостояние между властью и оппозицией в Венесуэле с событиями Революции достоинства в Украине.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"У каждого свой путь к свободе и достоинству. Стараюсь избегать сравнений во внешней политике, но борьба венесуэльцев чем-то напоминает мне наш драйв времен Майдана. Мы должны поддержать дух свободы и справедливости и тех, кто отстаивает свое право на свободное будущее", - написал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Протесты в Венесуэле - СМИ пишут о 6 погибших, Мадуро заявил о разрыве дипотношений с США, а лидер оппозиции Гуаидо это опроверг. ВИДЕО

Климкин о событиях в Венесуэле: Борьба населения чем-то напоминает мне наш драйв времен Майдана 01

Напомним, 23 января Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом страны, потому что раньше парламент признал переизбрание действующего президента Николаса Мадуро на пост главы государства неконституционным. Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуаидо новым временным президентом.

Госсекретарь США Майк Помпео в среду выступил с призывом в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро передать свои полномочия отстраненному от власти председателю Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуану Гуаидо.

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