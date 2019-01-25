Угрозы минирования соцобъектов и админзданий вызвали массовую эвакуацию в городах РФ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, по сообщению агентства "Интерфакс", много сообщений поступило в Чите. Одним из заминированных объектов называют здание городской мэрии. Все сообщения проверяются, эвакуация из зданий не производится.

В Иркутске письма с угрозами поступили на адреса электронной почты шести больниц. Информация о минировании поступила также в несколько школ. Везде проведена эвакуация. Саперы осуществляют проверку на предмет наличия взрывных устройств.

Неизвестные сообщили также о заложенных взрывных устройствах в Иркутском районе и Ангарске.

Массовые эвакуации проводились на Сахалине и Камчатке

В Благовещенске проводится эвакуация из ряда школ, больниц и торговых центров. Представители прокуратуры заявили агентству "Интерфакс", что проверят более тридцати сообщений о минировании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 3000 человек эвакуировали из столичного торгового центра из-за сообщения о минировании

Из-за сообщений об угрозе взрыва проводится эвакуация мэрии, а также ряда школ и больниц Якутска.

В столице Бурятии - Улан-Удэ - эвакуированы находившиеся в здании Народного хурала. Центр города перекрыт, на главной площади работают оперативные службы.

За день до этого были произведены массовые эвакуации в социальных учреждениях на Дальнем Востоке, Приморье, на Сахалине и Камчатке. Их причиной также стали сообщения о заложенных взрывных устройствах. Информация о них не подтвердилась.