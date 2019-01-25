Защита обжалует решение суда, приговорившего Януковича к 13 годам лишения свободы

Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Януковича Виталий Сердюк, сообщает Цензор.НЕТ.

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"...В ближайшее время опубликуем детали и материалы этого дела. Относительно юридической стороны: 1. Суд опроверг обвинения в адрес Президента Виктора Януковича в посягательстве на территориальную целостность Украины (Крым). 2. Все равно приговор не вступит в законную силу - будет подана апелляция, поскольку считаем все обвинения политически мотивированными и недоказанными", - заявил адвокат.

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Как сообщалось, Оболонский районный суд Киева приговорил Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ. Такой приговор суд огласил 24 января 2019 года. Уголовное производство в отношении В.Януковича рассматривалось по специальной (заочной) процедуре в связи с тем, что обвиняемый находится на территории РФ.

Ключевым доказательством для суда стало письмо Януковича Путину, датированное 1 марта 2014, в котором он просил ввести в Украину российские войска.

При этом суд признал его невиновным в пособничестве в нарушении территориальной целостности. Согласно решению суда, обвинение не доказало, что Янукович был проинформирован о конечной цели РФ – аннексии Автономной респулики Крым и изменении границ территории Украины.

За государственную измену суд приговорил экс-президента к 13 годам заключения, а за пособничество в введении агрессивной войны – к 12 годам. Таким образом, общий срок отбывания заключения для Януковича составляет 13 лет. Время отбывания срока должно отсчитываться с момента задержания виновного.

При вынесении приговора суд учел то, что Виктор Янукович не имеет судимости (имевшаяся у экс-президента судимость погашена), получил высшее образование и не состоит на учете у нарколога. Также судьи учли его продолжительный и успешный карьерный путь и позитивную характеристику, которую дала подсудимому Анна Герман.