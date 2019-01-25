В 2018 году ЕСПЧ объявил больше всего решений о нарушении прав человека в России, Украина - третья из 47 стран Совета Европы

Такие данные обнародованы в отчете деятельности ЕСПЧ по 2018 год, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Годовые показатели по странам свидетельствуют, что наибольшее количество судебных решений против государств, где обнаружено по меньшей мере одно нарушение Европейской конвенции прав человека, принято в отношении России (238 решений), Турции (140), Украине (86), Румынии (71) и Венгрии (35)", - констатировали в ЕСПЧ.
По данным суда, по состоянию на 31 декабря 2018 года больше всего исков, находящихся в стадии рассмотрения, поданные против России (20,9%), Румынии (15,1%), Украины (12,9%), Турции (12,9) и Италии (7,2%).
Всего в 2018 году в ЕСПЧ подано 56 тысяч 350 исков.
Как отмечают в суде, эта статистика остается стабильной по сравнению с 2017 годом, когда было зарегистрировано 56 тысяч 250 исков.