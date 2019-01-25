Наемники РФ продолжают препятствовать СММ мониторить конфликт и отчитываться, - ЕС призвал Россию обеспечить доступ наблюдателей ОБСЕ к границе и в оккупированный Крым

Об этом говорится в заявлении Европейского Союза, зачитанном во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы настоятельно призываем стороны уважать мандат СММ, относительно которого они сами согласились, и обеспечить безопасный, свободный и беспрепятственный доступ СММ по всей Украине, в том числе вдоль украинско-российской государственной границы и на Крымском полуострове", - говорится в заявлении.

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В Евросоюзе выразили сожаление по поводу того, что поддерживаемые Россией вооруженные формирования "продолжают препятствовать СММ мониторить конфликт и отчитываться о нем согласно своему мандату". В частности, речь идет о систематическом отказе в обеспечении доступа СММ к определенным участкам украинско-российской государственной границы.

В заявлении также отмечается, что обеспечение доступа СММ по всей территории Украины должно касаться и работы беспилотников наблюдательной миссии. Делегация ЕС подчеркнула, что глушение дронов ОБСЕ и их сбивание на Донбассе должен быть обязательно расследуемо, а виновные привлечены к ответственности, рядом с выплатой финансовой компенсации.

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На этом фоне в ЕС напомнили, что все еще ожидают от РФ объяснений относительно сбития БПЛА дальнего радиуса действия 27 октября 2018 года.