Избиение журналистов и изрубленный топором автомобиль: открыто уголовное производство, девять "охранников" доставлены в полицию для дачи объяснений. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Вечером на линию "102" поступило сообщение о том, что по ул. Промышленная в Голосеевском районе группа неизвестных на нескольких автомобилях с иностранной регистрацией повредили топором их машину, применили аэрозольные баллончики, избили журналиста и забрали сумку с деньгами и вещами. Пострадавшего с телесными повреждениями доставили в больницу", - сказано в сообщении.

Для розыска транспортных средств, которые указал заявитель, в столице ввели план "перехват".

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Голосеевского управления полиции, наряды патрульных и спецназовцы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Неизвестные напали на журналистов и правозащитников, которые фиксировали незаконную добычу песка в Киеве - травмировано два человека, топором изрублен автомобиль. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"По словам пострадавших, одно из транспортных средств, которое после нападения уехало в сторону города, впоследствии вернулось на огражденную территорию. Поэтому спецназовцы зашли туда и обнаружили семь человек, которые назвались охранниками. Все они будут доставлены в управление полиции для дачи объяснений. Проводится осмотр места происшествия и все необходимые следственные действия. В частности правоохранители проверят информацию потерпевших о том, что во время нападения они слышали выстрелы", - добавили в ведомстве.

Позже в полиции уточнили, что по подозрению в нападении на журналистов в Киеве в управление полиции доставили девять человек и добавили, что во время обыска территории, на которую указали потерпевшие, были изъяты мобильные телефоны лиц, которые находились там, топор, газовый баллончик, два ножа, три устройства для отстрела резиновых пуль с разрешительными документами, охотничий карабин, стартовый пистолет иностранного производства, патроны и три автомобиля.

Потерпевший, которого доставили в больницу, по словам медработников, получил черепно-мозговую травму, ожог слизистой оболочки глаз. После оказания помощи он покинул больницу.

По факту происшествия сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого правонарушения предусмотрено от семи до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Устанавливаются все обстоятельства и участники события.