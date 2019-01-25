Хищение 93,27 млн грн на "Укрзализныце": НАБУ сообщило о подозрении еще одному помощнику нардепа

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"По версии следствия, это лицо является организатором коррупционной схемы и ее исполнителем. Действия подозреваемого квалифицированы по ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.1 ст.205 и ч.ч. 2,3 ст.27 ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины.

Процессуальное действие совершено в порядке ст.278, ст.135 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Поскольку в ходе расследования получены сведения, что лицо, которое подозревают в совершении особо тяжкого преступления скрывается от следствия, 23 января 2019 г. лицо было объявлено ​​в розыск", - сказано в сообщении.

Таким образом, общее количество подозреваемых в уголовном производстве по факту завладения 93,27 млн грн ПАО "Укрзализныця" составляет восемь человек, из которых два человека являются помощниками одного из народных депутатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ сообщило семи лицам о подозрении в завладении 93,28 млн грн "Укрзализныци"

В ведомстве напомнили, что 15 января детективы НАБУ сообщили семерым лицам о подозрении в завладении более чем 93 млн грн. Среди причастных к совершению преступления - должностные лица предприятия-производителя стрелочной продукции, должностные лица Филиала "Центр обеспечения производства ПАО "Украинская железная дорога"".

Расследование приведенных фактов детективы Национального бюро начали в июне 2017 г. по собственным наработкам.

В НАБУ также подчеркнули, что согласно части первой статьи 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.