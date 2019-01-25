"Отмучился человек, брошенный государством": газовики в Днепре из-за чужих долгов отключили газ лежавшему при смерти ветерану Второй мировой

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила журналистка Любовь Бурлакова, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера (23 января. - Ред.) умер участник Второй мировой войны Алексей Кириллович Полянчиков, 1927 г. рождения. Сегодня (24 января. - Ред.) отпевали. В конце прошлого года ему, лежачему ветерану, за которым ухаживала престарелая жена, отключили газ. За долги по стояку. У самого ветерана долгов не было. Обращения в "Днепрогаз" и горсовет Днепра и лично, и официальным запросом от телеканала ничего не изменили. По его стояку газ так и не включили. Это Тополь-1, дом 25. Соседи помогали, как могли, каши даже им варили и приносили. В общем отмучился человек. Печально, что в таких условиях доживал свой век участник боевых действий. Брошенный государством и обиженный бездушным газовым монстром", - рассказала журналистка.

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"Газ у нас отключили в прошлом году в ноябре месяце по трем стоякам, потому что были должники. По моему стояку долг был около 700 грн, а по их стояку долг был 1440 грн у квартиры на 5 этаже. По третьему стояку были проблемы с документами. Приехала газовая служба и просто вырезала по 20 см труб. Мы свои два стояка вернули, а по их стояку ребята пытаются сделать отвод и обойти квартиру из-за которой отключили газ. Там не совсем благополучная семья и с ней никак не могут найти общий язык. Она не хочет пустить инспектора, чтобы перекрыли газ у них в квартире. Они спорят: "У меня нет денег, я не могу платить". Дай пожалуйста опломбировать у себя в квартире и плати по 10 грн, по 5. Почему должны страдать другие люди", - рассказала в комментарии Цензор.НЕТ соседка пенсионеров.

По ее словам, вдове ветерана Второй мировой войны Алексея Полянчикова Майе Кузьминичне неравнодушные люди принесли электроплиту. Также соседи периодически готовят и приносят ей теплую еду.

"Она плачет. На площадке мы встречаемся. Она говорит: "Умереть нормально не можем", - отмечает соседка Полянчиковых.

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