4 года назад на опорном пункте "Валера" воины 128-й бригады героически отразили атаку российских танков

Об этом на своей странице в Facebook написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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"Они сражались насмерть. Ровно четыре года назад в это время танки батальона "Август" 2-го корпуса ВС РФ ворвались на опорный пункт "Валера" на высоте 307,5 под Дебальцево. И взвод украинских пехотинцев 128-й бригады и 54-го разведбата вступил в бой. Танки шли прямо по ним - трое бойцов погибли под гусеницами, а лейтенанту Александру Зозуляку танк раздавил руку. Но они не сдались и не сбежали, они дали бой. И атака была отбита, три танка вместе с лучшими экипажами "Августа" были уничтожены, четвертый подбит. Сергей Свищ, Александр Венгер, Адальберт Ковач, Федор Лопацкий, Владимир Питак, Андрей Капчур, Александр Левринц остались на этой высоте навсегда. Вечная память настоящим украинским героям. Этот подвиг мы будем помнить всегда", - написал журналист.

Уничтоженный Т-64 российско-оккупационных войск

Он также напомнил незабываемый рассказ о бое от героя-гранатометчика 128-й бригады сержанта Бориса Лысого - "Сражение 25 января на высоте 307,5 под Санжаровкой глазами участника".

Напомним, Опорный пункт "Валера" был ключевой для контроля над трассой Дебальцево - Троицкое высотой, захват которой позволил бы российским наемникам уже 25 января взять под контроль дороги в Дебальцево и осуществить окружение наших войск.

Во время боевых действий в районе Дебальцево в период с 15 января по 18 февраля 2015 года погибли 110 военнослужащих, 270 были ранены, 7 взяты в плен и 18 пропали без вести.