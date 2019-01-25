В Сенате США представили резолюцию, призывающую усилить оборонную помощь Украине

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства Украины в США в Facebook.

"В документе, внесенном в повестку дня Конгресса текущего созыва группой в составе почти семи десятков сенаторов от Республиканской и Демократической партий, законодатели настойчиво призывают Президента США воспользоваться положениями закона о "Бюджете США на 2018 г. на нужды национальной обороны" для усиления потенциала Вооруженных Сил Украины и предоставить через соответствующие программы Государственного департамента и Пентагона дополнительную поддержку нашей стране, особенно с целью укрепления морских возможностей Украины предупреждать и отражать дальнейшую российскую агрессию", - сказано в сообщении.

Также Сенат призывает Президента США к безотлагательному проведению совместной с американскими союзниками операции для обеспечения свободы навигации в Черном море с целью демонстрации поддержки международно признанных границ, двусторонних договоренностей и принципа безопасного прохождения судами Керченского пролива и Азовского моря.

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Кроме того, сенаторы обращаются к НАТО с призывом усилить присутствие и возможности Альянса в Черном море, в том числе по мониторингу ситуации на море и береговой обороны. Отдельно законодатели призывают союзников и партнеров в Европе отказать кораблям российских ВМС в заходе в их порты для пополнения запасов и дозаправки.

В документе также подчеркивается, что санкции против РФ, которые являются непосредственным следствием действий властей этой страны, продолжают действовать и усиливаться, пока поведение РФ должным образом не изменится.

Также сенаторы приветствуют и поддерживают резолюцию Европейского парламента от 12 декабря 2018 г., осуждающую российскую агрессию в Керченском проливе и призывает к отмене "Северного потока - 2" из-за его угрозы энергетической безопасности Европы.