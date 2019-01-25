За год с Одесского припортового завода, который неоднократно хотели приватизировать, уволилось более 1000 специалистов

Об этом заявил первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня активная часть моего рабочего дня прошла в Федерации работодателей Украины. Там обсуждалась Стратегия развития химической отрасли Украины до 2030 года. Но главное удивление, вынесенное с мероприятия: работников украинских азотных заводов активно переманивают иностранные предприятия отрасли. С одной стороны - это везде сейчас так. Но с другой... Знаете куда сейчас уезжает огромное количество наших химиков? В Алжир! А все потому, что алжирцев сманивает новый завод в Омане! Один из участников совещания сказал, что только с Одесского припортового завода в Алжир выехало 700 работников. Не верю в такое количество. Может, Николай Щуриков сможет уточнить?" - рассказал журналист Артем Ильин.

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В комментарии к его посту Николай Щуриков, первый заместитель директора ОПЗ, признал: "За год ОПЗ потерял почти 1000 человек. И в первую очередь уходят высококлассные специалисты. Кто куда уехал - сложно сказать".



