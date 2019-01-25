Зеленский подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты Украины

После подачи документов В.Зеленский дал короткий брифинг для журналистов и своих сторонников, которые пришли к Центризбиркому поддержать шоумена, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"После этого дня все поймут, что мое заявление (о выдвижении кандидатуры на пост президента. - Ред.) было не какой-то рекламой, что я человек слова, и если решил, то я это делаю. Это не фейк, я очень серьезно отношусь к нашей стране, и к жизни каждого украинца", - сказал он.

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На сегодняшний день ЦИК зарегистрировала уже 13 кандидатов в президенты Украины на выборах 31 марта 2019 года.