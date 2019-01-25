ГПУ составила подозрение депутату Госдумы РФ Жириновскому в посягательстве на территориальную целостность Украины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Досудебным расследованием установлено, что В. Жириновский, находясь на территории Российской Федерации, 20.02.2014 г. в прямом эфире одного из телеканалов и 23.02.2014 г. во время собрания (митинга) публично призвал к присоединению территории АР Крым и юго-восточных областей Украины к Российской федерации.

В дальнейшем, 28.02.2014 г., находясь на территории Украины, а именно в городах Симферополе и Севастополе, указанное лицо путем провозглашения публичных призывов к жителям полуострова и его высокопоставленных подстрекал их к совершению активных умышленных действий с целью незаконного изменения границ территории и государственной границы Украины.

Кроме того, В. Жириновский подписал и обеспечил представление от 17.03.2014 г. в канцелярию посольства Республики Польша в Москве письмо-обращение к Чрезвычайному и Полномочному Послу Республики Польша, в котором содержатся призывы к руководству Польши в организации и проведении на территории отдельных западных областей Украины референдумов, по примеру проведенного незаконного референдума на территории АР Крым и г. Севастополь, о передаче отдельных областей Украины в состав соседних государств, в том числе Польши.

Более того, 20.03.2014 г. В.Жириновский, будучи депутатом Государственной Думы Российской Федерации, проголосовал за принятие Федеральных Законов о включении Российской Федерацией в ее состав АР Крым и г. Севастополя, что в дальнейшем привело к полномасштабной оккупации территории АР Крым и г. Севастополя", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что по этим фактам преступной деятельности 22.01.2019 работниками управления надзора за соблюдением законов органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью, Генеральной прокуратурой Украины было составлено сообщение о подозрении В. Жириновскому в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110 УК Украины.

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Инкриминируемое В. Жириновскому преступление предусматривает возможность его заочного осуждения в Украине на срок от семи до двенадцати лет лишения свободы.

В ГПУ также отметили, что 12.09.2014 г. Евросоюз ввел экономические санкции против Российской Федерации за содействие в дестабилизации ситуации в Украине и оккупации полуострова Крым. Эти санкции также включают индивидуальные ограничительные меры, а именно запрет в предоставлении виз и замораживание активов отдельных лиц, в том числе В. Жириновского. Аналогичные санкции введены Канадой, Австралией и Швейцарией.

Кроме того, в отношении В. Жириновского и других лиц Указом Президента Украины от 15.05.2017 г. №133/2017 принято решение СНБОУ от 28.04.2017 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", которое предусматривает отказ в предоставлении и отмене виз, применение других запретов въезда на территорию Украины; блокирование активов и временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом.

"Генеральная прокуратура Украины продолжает принимать исчерпывающие меры с целью установления всех лиц, причастных к совершению этого и других преступлений против Украины, и привлечения виновных к определенной Уголовным кодексом Украины ответственности", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.