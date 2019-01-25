Кипрская церковь намерена признать митрополита Епифания, - архиепископ Хризостом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сerkvarium.
"Наступит время, когда кир Епифаний посетит Кипр и будет сослужить", - заявил архиепископ Кипрский Хризостом.
Такой ответ архиепископ Хризостом дал митрополиту Елпидофору Константинопольского патриархата, который находится с визитом в Православной Церкви Кипра. Елпидофор подарил Хризостому свою недавно опубликованную книгу о визите Вселенского Патриарха Варфоломея в Украину в 2008 году.
Также глава Кипрской Церкви заявил, что считает Вселенскую Патриархию "Матерью-Церковью", и подчеркнул, что "поддерживает прекрасные отношения с Фанаром, которые он сохранит, невзирая на любые трудности".
Митрополит Елпидофор также напомнил о близких отношениях и исторических, церковных и духовных связях, которые имеют Церковь Кипра и Константинопольский патриархат.
Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.
Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.
6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.
9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.