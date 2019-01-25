Кипрская церковь намерена признать митрополита Епифания, - архиепископ Хризостом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сerkvarium.

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"Наступит время, когда кир Епифаний посетит Кипр и будет сослужить", - заявил архиепископ Кипрский Хризостом.

Такой ответ архиепископ Хризостом дал митрополиту Елпидофору Константинопольского патриархата, который находится с визитом в Православной Церкви Кипра. Елпидофор подарил Хризостому свою недавно опубликованную книгу о визите Вселенского Патриарха Варфоломея в Украину в 2008 году.

Также глава Кипрской Церкви заявил, что считает Вселенскую Патриархию "Матерью-Церковью", и подчеркнул, что "поддерживает прекрасные отношения с Фанаром, которые он сохранит, невзирая на любые трудности".

Митрополит Елпидофор также напомнил о близких отношениях и исторических, церковных и духовных связях, которые имеют Церковь Кипра и Константинопольский патриархат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПЦУ не подчиняется Константинополю. Томос четко показывает, что мы являемся независимой автокефальной Святейшей церковью Украины, - Епифаний

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.