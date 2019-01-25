Парк локомотивов "Укрзализныци" изношен на 96%. Закупка нескольких локомотивов General Electric не решает проблему, - глава Ассоциации собственников вагонов Криворучко

Об этом написал в блоге на "GMK.Center" глава Ассоциации собственников вагонов Александр Криворучко. Он рассказал, что с начала 90-х годов "Укрзалізниця" кардинально сократила объемы грузовых перевозок, которые являлись главной статьей доходов. В 2018 году тенденция к снижению объемов перевозок сохранялась, и по итогам года они сократились еще на 17 млн т, пишет Обозреватель.

"Причин снижения объемов несколько, одна из основных – сокращение парка локомотивов. По разным источникам, по состоянию на 2018 год, в инвентарном парке "Укрзалізниці" числилось 1758 локомотивов, из них в эксплуатации находилось только 945. Кроме того, за 10 месяцев 2018 года УЗ выполнила лишь 50,8% годового плана по ремонту локомотивов: отремонтировала 95 машин, вместо 187", - говорится в тексте.

По словам Криворучко, период оборота вагонов увеличивается из-за нехватки тяги. Таким образом, железная дорога не может своевременно вывезти грузы.

"По данным издания "РейлИнсайдер", при увеличении периода оборота полувагона на двое суток, дефицит полувагонов составит более 20 тыс. единиц. Иными словами, при относительно небольшом увеличении периода оборота образуется существенный дефицит вагонов, покрыть который ни частные операторы, ни "Укрзалізниця" не могут", - написал автор.

Как он отметил, за последние пять лет период оборота вагонов увеличился более, чем в два раза. Но, по словам Криворучко, у многих украинских компаний есть свои вагоны и локомотивы, ими они пользуются на собственной территории заводов, а на государственной железной дороге могут использовать только вагоны, так как у "Укрзалізниці" остается монопольное право на использование локомотивов.

"Тем временем, если из-за отсутствия тяги составы неделями стоят на станциях, возникают огромные риски, что их разворуют. По данным Украинского логистического альянса, ежедневно в Украине воруют узлов и деталей на 150-170 грузовых вагонах – это три полноценных железнодорожных состава!" - рассказал автор.

По словам Криворучко, дефицит локомотивов является ключевой проблемой железнодорожных грузоперевозок, которая требует адекватной реакции со стороны властей. Он назвал два варианты решения проблемы.

"Первый вариант решения проблемы – модернизация локомотивного парка. Сейчас парк локомотивов "Укрзалізниці" изношен на 96%. Закупка нескольких локомотивов General Electric не решает проблему. По прогнозам, к 2025 году "Укрзалізниці" нужно будет закупить минимум 310 новых локомотивов (с учетом списания старых). Второй вариант – введение частной тяги (допуск локомотивов частной собственности к железнодорожным перевозкам)", - отметил автор.

Глава Ассоциации собственников вагонов рассказал, что во многих странах Европы и мира железнодорожными перевозками занимаются частные операторы. В свою очередь, по его словам, для Украины это обязательство в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС: в течение семи лет с момента подписания документа рынок железнодорожных перевозок должен быть открыт.

"Для законодательного обеспечения запуска частной тяги был подготовлен законопроект "О железнодорожном транспорте Украины" (№7316). Документ предусматривал доступ частных компаний к перевозкам пассажиров и грузов. За УЗ оставалась роль оператора инфраструктуры. В целом закон должен был обеспечить конкурентную среду на рынке с учетом требований ЕС. Но Верховная Рада не смогла принять этот документ", - написал автор.

Криворучко отметил, что у внедрения частной тяги есть и сторонники, и противники во власти. Так, министр инфраструктуры Владимир Омелян в конце 2018 года предложил пустить на железную дорогу частные локомотивы.

Против введения частной тяги выступает глава "Укрзалізниці" Евгений Кравцов, который опасается, что госкомпания потеряет часть доходов.

По информации автора, к обсуждению проблемы подключился президент Петр Порошенко и в ноябре 2018 года подчеркнул, что проблемы с грузоперевозками должны быть решены. Таким образом, глава государства также поручил руководителю "Укрзалізниці" проработать проблемные вопросы.

"Со своей стороны хочу отметить, что внедрение частной тяги должно происходить на адекватных, оптимальных и для "Укрзалізниці", и для рынка условиях. В таком случае сюда придут частные инвестиции, и это далеко не обязательно приведет к банкротству госкомпании. Вопрос скорее не в факте введения частной тяги, а в условиях ее введения, которые пока слабо обсуждаются. Ведутся лишь громкие дебаты о ее вреде или пользе", - подытожил Криворучко.