Нацагентство по возвращению активов продлило конкурс на управляющего "Межигорьем" до 28 февраля

Об этом сообщил во время пресс-конференции в пятницу председатель АРМА Антон Янчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Из-за того, что интерес бизнеса к управлению "Межигорьем" оказался крайне низким, тендерный комитет принял решение о завершении конкурсного отбора среди претендентов, кто подались на конкурс. Впрочем, учитывая обращение от журналистов-расследователей, которые с 2013 года сделали весомый вклад в сохранение "Межигорья", мы решили пойти навстречу и продлить конкурс до конца февраля", - сказал он.

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По словам Янчука, конкурс на отбор управляющего для Межигорья длился 51 день, однако желание принять в нем участие выявили только два претендента. При этом только один из них соответствует конкурсным требованиям.

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Янчук выразил надежду, что внимание журналистов к конкурсу будет способствовать появлению новых претендентов, желающих стать управляющими Межигорьем.

Он также заявил, что общественная организация, находящаяся в резиденции "Межигорье" (Киевская область) не может быть управляющим этого объекта, пишут Українськi Новини.

"Общественная организация не отвечает требованиям закона... относительно управителей имуществом, потому что она не является субъектом хозяйствования", - сказал Янчук.

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Также руководитель Нацагентства отметил, что общественная организация из "Межигорья" сможет принять участие в конкурсе только если она изменит формат своей деятельности и будет соответствовать требованиям законодательства.