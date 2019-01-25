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25.01.19 12:45

Нацагентство по возвращению активов продлило конкурс на управляющего "Межигорьем" до 28 февраля

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), продлило до 28 февраля этого года конкурс на избрание управляющего национальным парком "Межигорье".

Нацагентство по возвращению активов продлило конкурс на управляющего "Межигорьем" до 28 февраля

Об этом сообщил во время пресс-конференции в пятницу председатель АРМА Антон Янчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Из-за того, что интерес бизнеса к управлению "Межигорьем" оказался крайне низким, тендерный комитет принял решение о завершении конкурсного отбора среди претендентов, кто подались на конкурс. Впрочем, учитывая обращение от журналистов-расследователей, которые с 2013 года сделали весомый вклад в сохранение "Межигорья", мы решили пойти навстречу и продлить конкурс до конца февраля", - сказал он.

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По словам Янчука, конкурс на отбор управляющего для Межигорья длился 51 день, однако желание принять в нем участие выявили только два претендента. При этом только один из них соответствует конкурсным требованиям.

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Янчук выразил надежду, что внимание журналистов к конкурсу будет способствовать появлению новых претендентов, желающих стать управляющими Межигорьем.

Он также заявил, что общественная организация, находящаяся в резиденции "Межигорье" (Киевская область) не может быть управляющим этого объекта, пишут Українськi Новини.

"Общественная организация не отвечает требованиям закона... относительно управителей имуществом, потому что она не является субъектом хозяйствования", - сказал Янчук.

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Также руководитель Нацагентства отметил, что общественная организация из "Межигорья" сможет принять участие в конкурсе только если она изменит формат своей деятельности и будет соответствовать требованиям законодательства.

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