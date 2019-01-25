"Юридический комитет ПАСЕ избрал меня вице-президентом", - Логвинский. (уточнено)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Ещё один подарок преподнесла эта сессия. Юридический комитет ПАСЕ избрал меня Вице-Президентом. Это большая честь - представлять Украину на такой высокой должности. Спасибо всем друзьям, которые все это время меня поддерживают. 47 стран Совета Европы - это большое сообщество, и я буду стараться с гордостью защищать интересы Украины и права человека", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если мы не защитим сейчас Украину - не будет ни Совета Европы, ни европейского сообщества, - Логвинский

В комментарии Цензор.НЕТ Георгий Логвинский уточнил, что его избрали вице-президентом юридического комитета ПАСЕ.