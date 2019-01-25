Угрожали применить пытки. Давление оказывалось постоянно, - Гриб заявил, что его показания в протоколах от 2017 года не соответствуют действительности

На заседании 24 января российского суда гособвинитель Алексей Ханеня продолжил оглашение протоколов, составленных в ходе следствия по делу политзаключенного Павла Гриба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Кавказский Узел.

Первым был зачитан протокол допроса от 29 августа 2017 года из СИЗО Краснодара, который был проведен в присутствии госадвоката Геннадия Сорокина. Следователь задавал Грибу вопросы наличии недвижимости, счетов в банках, номерах мобильных телефонов, анкетных данных отца, матери и сестры, следовало из документа. "Решение о склонении гражданки РФ Татьяны Ершовой было принято мной единолично, указаний от спецслужб и экстремистских организаций Украины мне не поступало", - записано в протоколе.

В документе говорится, что Гриб "по предварительной договорённости" встретился в Гомеле с Ершовой и её матерью и решил поехать к Ершовой в Сочи, "чтобы поговорить наедине". Молодой человек доехал на машине ВАЗ-2110 с белорусскими номерами до Смоленска, а оттуда на автобусе до Ярцево, где был задержан, указано в протоколе. Следователь также расспрашивал Гриба об идеологии запрещенных судом в России организаций "Правый сектор" и "УНА-УНСО".

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На заседании 18 января Гриб заявил, что был задержан в Гомеле. При задержании к нему применяли физическую силу, о сути обвинения он впервые узнал от следователя, а при даче показаний на него оказывалось давление.

Во втором протоколе, составленном в тот же день с адвокатом по назначению, содержатся признательные показания Гриба об авторстве переписки с Ершовой. "Я внимательно ознакомился с данными сообщениями, и заявляю, что печатал их я на своём персональном компьютере, либо планшете... и отправил их с целью побудить Ершову к подрыву на школьной линейке в городе Сочи", - говорится в показаниях за подписью Гриба. Сам взрыв должен был "дестабилизировать обстановку в преддверии чемпионата мира по футболу" и "привести к решению властей РФ о деоккупации украинских территорий и прекращению помощи Донецким и Луганским народным республикам", - зачитал документ прокурор.

"Мне было известно, что в связи с антитеррористическими мероприятиями в местах скопления граждан всегда присутствуют сотрудники специальных служб, имеются камеры видеонаблюдения, поэтому я отправил Татьяне Ершовой сообщение: "И там мусора могут быть перед этим, с собаками", - сказано в протоколе допроса.

"Важно, чтобы взрыв был сделан не исламистами, а украинской националисткой, ведущей борьбу против путинского режима в России", - приводятся слова Гриба из протокола допроса 1 сентября 2017 года. Видеообращение Татьяны Ершовой после взрыва должно быть записано на фоне красно-чёрного флага "УНА-УНСО"*, а мотивом теракта названа уже "месть России за угнетение украинцев во время царского и советского периода", - следует из его показаний в документе.

Гриб заявил, что данные протокола не соответствуют действительности, так как он "был вынужден лгать".

"На меня оказывали моральное и психологическое давление... мне говорили, что "лучше подписать", чем они применят ко мне физическую силу, угрожали применить пытки", - пояснил подсудимый.

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По его словам, назначенный адвокат "не был защитником, просто сидящий человек с удостоверением адвоката", а при разговорах с оперативниками он не вызывался вообще.

Из еще одного оглашенного на заседании протокола допроса Гриба следует, что он взял на себя авторство всех skype-сообщений Ершовой, в которых идет речь об инструкции по производству нитроглицерина. На вопрос госадвоката Сорокина о том, принуждают ли Гриба давать определенные показания, он говорит, что давление на него не оказывается, а "лежащий перед ним лист бумаги — личные заметки, так как он хотел давать подробные показания".

"Там написано, что есть листок, и я читал с того листка, про заметки — ложь. На меня оказывали моральное и психологическое давление", - заявил Гриб.

Он также заявил, что заявление на имя следователя, в котором записано о готовности сотрудничать со следствием, давать показания как на себя, так и на Стефана Капиноса написаны "под давлением начальника следственного отдела. Обстоятельства не соответствуют действительности, давление оказывалось постоянно", - сказал Гриб.

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Адвокат Гриба Марина Дубровина рассказала, что следствие не располагает какими-либо перехватами видеозвонков Гриба, а скриншоты в материалах дела отсутствуют.

"В материалах дела имеется только вордовский файл с уже переведённой (с украинского на русский) перепиской. Скриншотов переписки нет, сами носители отсутствуют, ip-адреса не устанавливались. Сам Павел говорит о том, что доступ к аккаунту имел не только он, но и Капинос и возможно другие лица", - сказала адвокат.



