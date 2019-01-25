"Россияне просто используют тот вакуум, который образовался в европейской душе", - посол Украины в Австрии Щерба о российской пропаганде

Об этом посол Украины в Австрии Александр Щерба рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Понимаете, как-то мы в Украине очень уж зациклились на этой могущественной российской пропаганде. Да, она сильна. Но она не была бы такой сильной, если бы Европа на данный момент не была слабой. И в этом главная проблема: россияне просто используют тот вакуум, который образовался в европейской душе. Заполняют его всякой всячиной.", – сказал дипломат.

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По словам Щербы, РФ постепенно превращается в "альтернативную Европу" для тех, кому не нравятся ни США, ни ЕС.

"Эти люди с удовольствием смотрят на Россию как некий альтернативный маяк. И да, такие люди есть как слева, так и справа. Но это своя доморощенная европейская болячка, а не проделки Путина. Европа находится в кризисе – и выход из него еще не просматривается", – рассказал посол.

Александ Щерба и сам, будучи в должности посла, пострадал от лжи пропагандистов.

"Когда я только приехал в Австрию, один левый австрийский сайт написал, что приехал известный украинский националист, которого прислал Яценюк, чтоб распространял губительные для Европы националистические идеи", – рассказал посол.

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Впрочем, по словам Щербы, на политику Австрии мало влияют даже более значительные эпизоды, как, например, визит Путина на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

"На политику Австрии это никак не повлияло. Председательствование в ЕС прошло именно так, как ожидалось. И мы очень благодарны Австрии – в том числе Карин Кнайсль – за то, что не изменились ни политика санкций, ни риторика, ни принципиальная позиция в ЕС... То есть – да, это был неприятный эпизод. Но – всего лишь эпизод", – подытожил дипломат.

Полный текст интервью читайте здесь.