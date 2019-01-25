На заседании Совета Россия-НАТО мы обсудили две важные темы: Украину и ДРСМД. Разногласия сохраняются, - Столтенберг

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"На встрече мы обсудили два важные темы: Украину и ДРСМД ", - сказал он журналистам по итогам заседания СРН.

Генсек альянса указал, что по этим темам между НАТО и Россия сохраняются разногласия.

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"По обоим этим вопросам союзники (по НАТО. - Ред.) и Россия имеют фундаментальные разногласия. Но именно по этой причине чрезвычайно важно вести диалог", - отметил Й.Столтенберг.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из договора с Россией о ракетах средней и малой дальности (РСМД). Трамп подчеркнул, что Россия нарушила условия этого договора, однако не стал вдаваться в подробности. В МИД РФ его слова назвали шантажом, подчеркнув при этом, что реагировать на них сгоряча не будут.

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Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 во время советско-американского саммита. Участники обязались не производить, не испытывать и не развертывать наземных баллистических и крылатых ракет средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности.