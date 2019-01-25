"49% европейского рынка – это лыжи, изготовленные в Украине. Просто везде стоит название австрийской фирмы, а не страны, где находится производство", - посол в Австрии Щерба

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал посол Украины в Австрии Александр Щерба.

По его словам, Украина поставляет в Австрию очень разные товары. Ассортимент может быть самым неожиданным. Например, австрийцы покупают наши игрушки, мебель и лыжи.

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"Украина сейчас – главный поставщик лыж на европейском рынке. Не только в Австрии, 49% европейского рынка – это лыжи, изготовленные в Украине. Просто везде стоит название австрийской фирмы-производителя, а не страны, где находится производство", – рассказал посол.

Щерба поделился тем, как предложил одному из крупнейших австрийских производителей мебели свести его с мебельщиками из Украины.

"Ответ был такой: "Господин посол, мы уже давно с Украиной плотно работаем. И значительная часть нашей мебели изготавливается именно в вашей стране. Просто мы это не афишируем"", – пояснил Щерба.

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