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25.01.19 13:58

"Урал" с боеприпасами съехал в кювет из-за нарушителя-гражданского, вклинившегося в военную колонну на Черкасщине, - Генштаб

В районе села Княжичи Звенигородского района Черкасской области, во время движения военной колонны, грузовик "Урал" съехала на спуске в кювет. В результате ДТП пострадавших и угроз для гражданского населения нет.

"Урал" с боеприпасами съехал в кювет из-за нарушителя-гражданского, вклинившегося в военную колонну на Черкасщине, - Генштаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

Сегодня, 25 января, в районе села Княжичи Звенигородского района Черкасской области, во время движения военной колонны, грузовик "Урал" съехала на спуске в кювет.

По предварительной информации, дорожно-транспортное происшествие произошло из-за вклинивания в колонну гражданского автомобиля, в результате чего водитель военного грузовика на скользкой дороге и на спуске принял необходимые меры во избежание столкновения. Пострадавших нет.

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Военный "Урал" перевозил ящики с боеприпасами для обеспечения боевой подготовки. Боеприпасы находились в неснаряженном состоянии. Безотлагательно приняты меры для перегрузки боеприпасов на другие автомобили и продолжение движения колонны по определенному маршруту.

На месте происшествия работают соответствующие службы. Угроз для гражданского населения нет.

Урал с боеприпасами съехал в кювет из-за нарушителя-гражданского, вклинившегося в военную колонну на Черкасщине, - Генштаб 01

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