В создании репутации Украины в Европе мы начинаем не с нуля, а с глубокого минуса, - посол Украины в Австрии Щерба

Об этом посол Украины в Австрии Александр Щерба рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Важно понимать: мы начинаем не с нуля, а с глубокого минуса. Нам предстоит не только творить добро сегодня, но и компенсировать всю ту плохую "карму", которую мы накопили за 27 лет. Сколько людей здесь очаровывались и разочаровались, обнадеживались и обманывались – это ведь никуда не девается", – сказал Щерба.

Читайте на Цензор.НЕТ: Значительную часть бюджетов посольств направят на имиджевые проекты, - Климкин

Посол рассказал о том, как предложил одному бывшему австрийскому политику возглавить общество украинско-австрийской дружбы. Тот согласился, но решил сначала посоветоваться с друзьями.

"Внезапно друг с одного конца стола говорит: "Да ну что вы, я Украине после революции 2004 года поверил – и так обжегся, что не дай Бог!" А второй говорит: "Это ты еще не знаешь, что со мной там в 90-х годах случилось". Этот политик послушал – и сказал: "Нет"", – поделился историей дипломат.

Также на Цензор.НЕТ: Украина ведет переговоры об упрощении визового режима или безвизе с 22 странами, - Климкин

"Это такое темное облако, которое висит над нами и никуда не уходит. И это не от того, что мы сейчас такие; это облако 27 лет набухало", – подытожил Щерба.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.