На военном заводе им. Малышева в Харькове задержали неизвестных с фотоаппаратурой, отмычками и газовыми баллончиками

Об этом сообщили на предприятии. Инцидент произошел в 21.00 в выходной, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Status Quo.

Как сообщил начальник управления охраны и пожарной безопасности Анатолий Леонов, военизированная охрана предприятия задержала группу из 5 человек (трое из них несовершеннолетние), которые пытались осуществить фото- и видеосъемку объектов завода.

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"Во время задержания неизвестные при себе имели фотоаппарат, телефоны, несколько экшн-камер, крупные гаечные ключи, отмычки для металлопластиковых окон, а также газовые баллончики (кстати, марки "Терен-4", которые разрешено использовать только представителям спецподразделений). Это первый случай на нашем заводе, когда у задержанных было такое количество цифровой техники. К слову, хотел бы отметить, что наши сотрудники сработали четко и оперативно", - сообщил Леонов.

По словам начальника караула Николая Бабича, сотрудники военизированной охраны предприятия, заметив на территории завода группу подозрительных лиц, одетых в спортивную и специальную военную одежду, решили не задерживать неизвестных, а сначала проследить за ними.

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"Они прошли в один из цехов, поднялись по пожарной лестнице на крышу и попытались через окно проникнуть внутрь здания. Мы со всех сторон окружили здание и приказали неизвестным спуститься вниз. Сначала они пытались замаскироваться в снегу, потом спрыгнули на пристройку и попытались убежать, но сдались охране, поняв, что здание окружено. Мы доставили задержанных в караул и вызвали представителей спецслужб", - сообщил Бабич.