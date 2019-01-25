Грузоотправители готовы к повышению тарифа УЗ на 15%, если средства направят на улучшение качества услуг, - глава Ассоциации собственников вагонов Криворучко

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сказал глава Ассоциации собственников вагонов Александр Криворучко.

По его словам, причин такого положения дел несколько. "Ну, во-первых - качество. Современные услуги, которые оказывает "Укрзализныця", к сожалению, не так высоки, как того хотят и требуют грузоотправители. То есть, этот период доставки удлинился, и приводит к срыву, к накоплению, во-первых, запасов готовой продукции на складах у многих производителей. А, во-вторых, приводит к срыву определенных сроков поставок, что, соответственно, естественно, не нравится с одной стороны. И платить больше за услугу такого качества многие грузоотправители, естественно, не хотят. Кроме того, для "Укрзализныци" повышение тарифов должно привести к увеличению выручки приблизительно на 15-20 миллиардов гривен. Достаточно существенная сумма", - сказал он.

"И вот участники рынка, собственно, по всем консультациям, которые мы проводили, хотят понимать, насколько прозрачно эти средства будут расходоваться. То есть не хотелось, чтобы эти средства аккумулировала "Укрзализныця" и съела где-то внутри себя. Если эти средства будут действительно и действенно направлены на решение проблемы с тягой или с инфраструктурой, участники рынка, в общем-то, готовы платить больше", - добавил Криворучко.